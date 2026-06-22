Sara e João Ricardo voltam ao centro da polémica e colegas não poupam críticas: «Duas edições, dois homens»

No Secret Story - Desafio Final, a Cadeira Quente continua e a Voz questiona se ficou incomodado com as imagens que viram. João Ricardo diz que pôs um ponto final na relação com Sara. Marisa e Pedro acusam Sara de estar sempre associada a um homem, o que deixa a colega supreendida. Pedro diz ainda “2 edições, 2 homens”. Sara afirma que nunca teve segundas intenções com João, para além de o conhecer. Leandro afirma que Sara parece que foi uma vítima mas depois continuou a dar trela e conclui que estão os 2 errados. Marisa dá o exemplo da louça onde Sara e João estiveram mais próximos e a Voz questiona se “foi um flirt”. Pedro responde que mais ou menos. João solta uma gargalhada e afirma “isto é amigo”.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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