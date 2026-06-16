Sara e Leandro em guerra aberta: "não gosto" dispara acusações e jogo vira palco de incoerências: «Não há hipótese»

No No Secret Story - Desafio Final, Sara escolhe Leandro para o “não gosto”, que começa logo a sussurrar, o que inicia a picardia entre os dois. Leandro acusa Sara de afirmar gostar de todos os concorrentes, mas no fim, não gosta de ninguém. Sara coloca Pedro no “gosto”. embora também pudesse meter Marisa. Enquanto o elogia, Leandro canta o jardim da celeste. Sara ele Bruno como "indiferente", mas explica que não é bem assim, pois já o desiludiu duas vezes no jogo. Já Leandro, coloca Marisa no “gosto” pois não se esquece das coisas boas e Sara acusa-o de ser incoerente. Por fim, Leandro, para o "indiferente" acaba por escolher Pedro, pois colocou uma pequena expectativa de que se ia resolver com o colega.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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