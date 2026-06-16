Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara e Leandro em guerra aberta: "não gosto" dispara acusações e jogo vira palco de incoerências: «Não há hipótese»

No No Secret Story - Desafio Final, Sara escolhe Leandro para o “não gosto”, que começa logo a sussurrar, o que inicia a picardia entre os dois. Leandro acusa Sara de afirmar gostar de todos os concorrentes, mas no fim, não gosta de ninguém. Sara coloca Pedro no “gosto”. embora também pudesse meter Marisa. Enquanto o elogia, Leandro canta o jardim da celeste. Sara ele Bruno como "indiferente", mas explica que não é bem assim, pois já o desiludiu duas vezes no jogo. Já Leandro, coloca Marisa no “gosto” pois não se esquece das coisas boas e Sara acusa-o de ser incoerente. Por fim, Leandro, para o "indiferente" acaba por escolher Pedro, pois colocou uma pequena expectativa de que se ia resolver com o colega.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
PEDRO JORGE - 761 20 20 15
SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»
06:15

Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»

22:12
Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9
03:35

Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9

22:05
«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso
03:57

«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso

20:00
Choque na casa: Marisa abre o cofre e a reação de Pedro não passa despercebida
04:06

Choque na casa: Marisa abre o cofre e a reação de Pedro não passa despercebida

19:50
Pedro reage com ironia após ataque de Leandro: “Afinal tem coragem”
03:13

Pedro reage com ironia após ataque de Leandro: “Afinal tem coragem”

19:50
«Farinha do mesmo saco!»: Bruno ataca Pedro e Marisa Susana mostra-se sem filtros
04:58

«Farinha do mesmo saco!»: Bruno ataca Pedro e Marisa Susana mostra-se sem filtros

19:38
Mais Vídeos

Mais Vistos

É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

É o tema do momento e já está viral. Fora do Desafio Final, ex-concorrentes entram em 'guerra' por causa de Pedro Jorge

Hoje às 15:05
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

O momento que deixou todos em choque. Liliana tenta "atirar-se" a Pedro Jorge e as reações da Casa estão virais

18 mai, 10:23
De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão

De quase noivo a uma alcunha polémica: Catarina Miranda choca ao criar nome para Afonso Leitão

Hoje às 10:45
Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Hoje às 17:08
Ver Mais

Notícias

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Há 3h e 2min
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Há 3h e 54min
Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Hoje às 18:00
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Hoje às 17:29
Descobrimos o vestido perfeito para qualquer evento de verão e quem o exibe é a famosa enfermeira Catarina

Descobrimos o vestido perfeito para qualquer evento de verão e quem o exibe é a famosa enfermeira Catarina

Hoje às 17:17
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Hoje às 01:12
«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

12 jun, 19:44
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

12 jun, 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

11 jun, 18:29
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

Hoje às 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Há 3h e 2min
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Há 3h e 54min
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Hoje às 17:29
Crise na relação? Liliana e Fábio quebram o silêncio e as declarações vão surpreendê-lo

Crise na relação? Liliana e Fábio quebram o silêncio e as declarações vão surpreendê-lo

Hoje às 17:08
Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca

Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca

Hoje às 10:25
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»
06:15

Clima de tensão: Pedro Jorge fala nas filhas de Bruno e o concorrente reage sem rodeios: «Já te disse...»

Há 11 min
Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9
03:35

Isolado e sem cumprir os deveres. Bruno tem mudança de postura e Pedro Jorge compara ao Secret Story 9

Há 18 min
«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso
03:57

«O tombo vai ser grande»: Pedro Jorge e Leandro em bate-boca aceso

Há 2h e 23min
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Há 3h e 54min
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Hoje às 17:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

Há 54 min
Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Há 2h e 4min
Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Há 2h e 41min
"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

Há 3h e 4min
Vem aí novidade: Ana Duarte prepara surpresa... ainda para este mês!

Vem aí novidade: Ana Duarte prepara surpresa... ainda para este mês!

Hoje às 18:02
Ver Mais Outros Sites