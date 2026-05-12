Sara e Leandro entram em bate-boca intenso e João Ricardo cumpre missão hilariante

No Secret Story - Desafio Final, Sara e Leandro envolveram-se num bate-boca depois do concorrente se meter numa conversa entre Sara e Ana. O ambiente aqueceu rapidamente e os dois trocaram argumentos sem conseguir chegar a um entendimento.

Entretanto, João Ricardo, que está a cumprir o desafio de vestir a cor do concorrente que considera ter razão sempre que existe uma discussão, decidiu posicionar-se ao lado de Leandro. Para isso, tirou a camisa que tinha vestida e ficou apenas de amarelo, demonstrando claramente o seu apoio ao colega.

Apesar da intervenção e das provocações à mistura, Sara e Leandro continuaram o duelo de argumentos, num confronto marcado por várias farpas e sem qualquer resolução à vista.

