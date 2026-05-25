No Secret Story - Desafio Final, Sara e Leandro tentam perceber o porquê de terem tantos problemas desde o começo do programa. O diz que disse as acusações voltam a vir à tona e os concorrentes voltam a discutir arduamente.
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Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão
- Secret Story
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