Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara e Luzia algemadas: Veja a reação das concorrentes

No Secret Story 10, o grupo dos «fracos» teve direito a um lanche com decisões relativas ao grupo dos «fortes». Na sala, Diana Dora dá a notícia aos restantes concorrentes.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado
01:30

Após fim da relação com Soraia Sousa, João Jesus revela se tem o coração ocupado

14:28
Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»
02:22

Sintonia inesperada. Sara e Luzia admitem: «Isto está a correr tão bem»

14:09
Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo
06:14

Conversas profundas: Norberto e Hélder falam abertamente sobre o jogo

13:04
«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós
04:02

«Deixa de ser burra»: Eva e Diogo têm conversa a sós

12:21
Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»
03:12

Luzia faz confissão inesperada a Sara: «Quando entram na minha casa têm de tirar as calças»

12:18
Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

11:30
Mais Vídeos

Mais Vistos

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

Há 3h e 33min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

2 mar, 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 1h e 59min
Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Memes, missões e hábitos insólitos: Tudo o que levou esta concorrente a tornar-se um fenómeno do Secret Story

Há 3h e 1min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Hoje às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Liliana Filipa adiou o fim com Daniel Gregório? As revelações que estão a dar que falar: «Foi o meu erro...»

Há 15 min
Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Após falhar o Dois às 10, Cláudio Ramos atualiza estado de saúde

Há 49 min
O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

O País parou: Estes concorrentes do Secret Story desrespeitaram a Voz e foram expulsos em direto

Há 1h e 59min
Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Chocou Portugal por levar o amante ao próprio casamento. Entretanto engravidou e está irreconhecível

Há 3h e 22min
Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Lembra-se da taxista Rita? Entrou no Secret Story morena e apaixonou-se. Hoje está loira, veja como mudou

Há 3h e 41min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe
05:35

Quem perde 300€? O grupo dos «fracos» escolhe

Há 3h e 19min
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
04:20

O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos

Hoje às 01:20
Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»
02:08

Inédito. Catarina faz provocação a João à frente de todos: «São ex-namorados?»

Ontem às 22:52
Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto
03:46

Viral na Internet: Ariana faz festinhas a Diogo à frente de Eva... e os ciúmes falam mais alto

Ontem às 14:46
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

2 mar, 01:25
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

"Subiu-lhe à cabeça": Inês Morais reage a acusação de ser "uma desilusão"!

Há 9 min
Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Bruna Gomes declara-se a Bernardo Sousa: "Pode ser uma foto torta, mas é a foto torta dele"

Há 2h e 14min
João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

João Monteiro revela foto única: "Juntos em Miami"

Hoje às 08:23
Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Nelson Fernandes com surpresa em vista: "Uma novidade muito especial"

Hoje às 07:58
Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Bruna Gomes fala sobre inesquecível experiência: "É muito diferente e só agora é que consegui perceber"

Ontem às 15:47
Ver Mais Outros Sites