Sara e Marisa Susana não se entendem. E a discussão sobe de tom entre ambas

Marisa defende-se das críticas de Sara sobre as suas atitudes nestes últimos dias. Sara acusa a colega de forçar conflitos e procurar protagonismo forçado desde que se tornou finalista. Acusa ainda de demonstrar falta de sensibilidade e empatia dentro do jogo perante os colegas. As duas têm uma picardia e Marisa relembra que o prémio vai apenas para um concorrente e que as suas atitudes são legítimas. Já Sara, afirma que apesar de estar num jogo, não vale tudo, e relembra que ela é uma pessoa real e que por isso mesmo criou ligações verdadeiras na sua primeira Casa. Marisa considera que o autor do mexerico conseguiu criar divisão e acusa Sara de estar a aproveitar a situação.