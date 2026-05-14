Sara é salva da expulsão e reação de Catarina dá que falar

A salvação de Sara no Especial gerou várias reações dentro da casa. Entre abraços, desconfianças e análises ao jogo, os concorrentes acabaram por comentar o impacto da decisão do público.

Depois do Especial, Sara mostra-se emocionada e agradece o facto de ter sido salva da expulsão. A concorrente recebe vários abraços dos colegas, incluindo um de Catarina, que acaba por dar que falar.

Mais tarde, no Confessionário, Sara admite que o abraço da colega lhe pareceu estranho, deixando no ar algum desconforto com o momento vivido após a gala.

Entretanto, Leandro garante que não vai “com as marés” dentro do jogo e recorda que Catarina poderá ter enfrentado “a pessoa forte” quando entrou na casa. Já Liliana acredita que a salvação de Sara pode estar relacionada com um eventual apoio de Leomarte cá fora.

Apesar das teorias, Leandro considera justo que Sara tenha sido salva e reconhece que a concorrente tem mérito, tal como os restantes colegas. Ainda assim, confessa que, para ele, Sara seria a concorrente a abandonar a casa.

Afonso também comenta o impacto da ordem das salvações e defende que conhecer esses resultados pode trazer consequências positivas e negativas para o jogo. O concorrente acredita que esta informação poderá provocar mudanças de estratégia entre os colegas e afirma ainda que Luzia deverá “pensar duas vezes” antes de voltar a falar sobre determinados assuntos.

