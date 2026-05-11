Sara explica a nomeação a Liliana mas a concorrente não compreende: «Vais com a maré?»

No Secret Story - Desafio Final, Sara explica a Liliana que a nomeou porque já esperava que a concorrente tivesse alguns votos e podia, dessa forma, safar-se das nomeações. Liliana considera que Sara "foi com a maré" e que essa justificação não é válida, pois as nomeações são reflexo de quem se quer ver fora do programa. Sara assume quem é a única pessoa que quer dentro do reality show.