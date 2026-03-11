No Secret Story 10, João foi carregar no segredo de Diogo e desabafou com Jéssica e Sara sobre a sua teoria. A concorrente acabou por fazer um reparo a uma atitude de Eva que denunciou tudo. Veja tudo.
Sara expõe atitude de Eva que levantou suspeitas: «Quando eu dormia com o Diogo...»
No Secret Story 10, João foi carregar no segredo de Diogo e desabafou com Jéssica e Sara sobre a sua teoria. A concorrente acabou por fazer um reparo a uma atitude de Eva que denunciou tudo. Veja tudo.
- Secret Story
- Hoje às 15:25
