No Secret Story 10, Sara admite a Hugo no pós gala que não quer ir com ninguém que gosta à final. Hugo fica incrédulo.
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Sara faz revelação inédita sobre com quem quer chegar à final e Hugo fica boquiaberto
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