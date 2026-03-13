Sara faz ultimato a Hugo e obriga-o a tomar decisão: «Faltas ao respeito quando dormes todos os dias comigo»

No Secret Story 10, Sara e Hugo voltam a conversar sobre a relação que têm. Sara diz sentir-se desconfortável por dormirem todos os dias juntos como se ele não tivesse ninguém lá fora. Acrescenta que se para ele um beijo é faltar ao respeito, continuar a dormir com ela também o é, deixando no ar que já aconteceu algo mais debaixo dos lençóis. No confessionário, Sara diz que Hugo tem de decidir se quer continuar com as brincadeiras entre os dois, que têm um prazo de validade, ou se quer manter a relação que tem lá fora e terminar com as brincadeiras. Sara diz-lhe que tem de se decidir, mas Hugo diz não quer parar de dormir com ela e terminar uma coisa que está a gostar… Sara conclui que, nesta história, mais facilmente sairá ela magoada do que ele

