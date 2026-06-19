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Sobre este vídeo

Sara fica em choque após declaração inesperada de João Ricardo

Hoje de manhã, os nomeados foram uma última vez ao Terminal da Casa dos Segredos. Sobre quem expulsavam da casa, Sara entrega a João Ricardo, pois está muito reativo e muito na defensiva, não tem sabido lidar com as situações da melhor forma possível, muito pouco poder de encaixe. João retribui o bilhete e afirma que Sara foi a sua maior desilusão, mas ressalva que não acredita que a Sara “seja este monstro todo”. Sara mostra-se surpreendida com a palavra monstro e João pede que não seja tão literal, os dois discutem imediatamente.

  • Há 2h e 45min
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