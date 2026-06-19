Hoje de manhã, os nomeados foram uma última vez ao Terminal da Casa dos Segredos. Sobre quem expulsavam da casa, Sara entrega a João Ricardo, pois está muito reativo e muito na defensiva, não tem sabido lidar com as situações da melhor forma possível, muito pouco poder de encaixe. João retribui o bilhete e afirma que Sara foi a sua maior desilusão, mas ressalva que não acredita que a Sara “seja este monstro todo”. Sara mostra-se surpreendida com a palavra monstro e João pede que não seja tão literal, os dois discutem imediatamente.
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Sara fica em choque após declaração inesperada de João Ricardo
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