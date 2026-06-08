Sara furiosa com atitude de Liliana: «Sou uma planta porque não forço VTs como tu forças?»

No Secret Story - Desafio Final, Sara comenta o facto de Liliana a ter salvado das nomeações, usando a justificação de que «é uma planta» na casa. A concorrente não esconde o desagrado e lança críticas. Veja tudo.
O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.
Há três nomeados em risco de expulsão. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality:
AFONSO – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
PEDRO – 761 20 20 15