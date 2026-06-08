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Sara implacável com João Ricardo: «Ele acha que tudo o que ele diz é verdade absoluta. Figuras tristes...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, assistimos a imagens de Sara e João Ricardo. Os dois já foram muito próximos, mas a relação parece estar num ponto de rutura. No Especial, os dois comentaram os últimos acontecimentos que os ligam. Veja tudo. 

O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa. 

Veja aqui o momento polémico

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