Sara indignada com críticas de Luzia: «Eu não preciso de dizer que és uma lanterna de 1,50€»

No Secret Story, Sara e Luzia trocaram farpas em pleno Especial. Luzia usou uma metáfora para se referir à colega. A concorrente não achou graça e logo depois do Especial, Sara mostrou-se indignada com as críticas. Veja aqui o desabafo.

Depois de uma noite intensa de expulsão, os ânimos continuam ao rubro na Casa dos Segredos. Caio tornou-se o primeiro concorrente a abandonar o Secret Story 10, salvando Diogo e Sara de uma saída prematura do reality show.

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos
01:24

12:45
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»
01:05

12:42
Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea»
01:40

12:39
Sara «atira-se» a Ariana: «Tu não foste protagonista de nada. Houve o embate comigo e fim!»
02:31

12:34
Sara e Liliana «confrontam-se»... mas acabam perdidas em elogios: «Eu sou tua fã»
06:39

12:17
Lágrimas na casa. Catarina chora enquanto faz as limpezas
01:06

12:13
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas

Ontem às 22:31
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Há 1h e 51min
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

21 fev, 00:38
«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Ontem às 21:22
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Há 52 min
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Há 1h e 0min
Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Há 1h e 11min
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Há 1h e 51min
Cristina Ferreira está rendida a ex-concorrente da 1ª Companhia e deixa forte elogio nas redes sociais

Há 2h e 8min
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Há 52 min
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Há 1h e 0min
Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Há 1h e 11min
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Há 1h e 51min
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Há 3h e 40min
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

20 fev, 16:04
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
"Nunca falei sobre isto": Marcia Soares abre o coração e faz impactante confidência

23 fev, 16:31
