Sara indignada com João Ricardo. E Pedro Jorge volta a vir à baila: «Tudo é sobre o meu amiguinho»

No Secret Story - Desafio Final, João aconselha Leandro a abrir um negócio e prontifica-se a ajudá-lo. Sara ouve a conversa e comenta que está incrédula pois discutiram imenso e agora querem abrir um negócio. João pergunta se Sara estava a imitar o seu “amiguinho” Pedro. Os dois entram em bate boca com João a acusar Sara de falar para o microfone como o Pedro. João termina a dizer que Sara é uma “perfeita desilusão” e a conversa acaba com a chegada do Pedro Jorge. Veja tudo.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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