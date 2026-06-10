Sara indignada com ligação a João Ricardo: «Não há paixão nem interesse»

Sara desabafa com Bruno que nunca quis estar medida neste tipo de enredos amorosos como está com o João Ricardo e explica que sempre deixou tudo bem explícito. Leandro ironiza e finge que é um fã do Desafio Final e que está mesmo muito triste pelo fim do “namoro” entre Sara e João Ricardo. No Confessionário, João assume que Leandro pode ter um fraquinho por ele.