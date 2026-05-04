Sara lança farpa e provoca reação imediata de Luzia

Na Cadeira Quente, a Voz questiona os concorrentes sobre se existe algum assunto por resolver em relação às nomeações.

Sara não perde tempo e aponta Luzia, acusando-a de incoerência por afirmar que quer paz e sossego, quando durante a discussão entre Ana e Bruno estava visivelmente entusiasmada, dizendo até que “só faltava um balde de pipocas e um guardanapo para limpar a baba”.

Luzia responde de imediato e assume que é o alvo mais fácil para Sara, acusando a colega de estar incomodada por não aparecer nas imagens. O ambiente aquece e as duas entram numa nova troca de provocações.

Num tom irónico, Luzia atira ainda: “Parabéns, Sara Jesus, a Analista da Casa”, criticando a postura da colega e afirmando que Sara está a tentar puxar o jogo para si.

