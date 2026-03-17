Sara lança farpas: «Partilhar cama é um grande problema, mas o strip que ele faz não»

No Secret Story 10, Sara não se contém e lança farpas a uma colega durante um desabafo com Diogo, questionando as prioridades na casa. Com ironia afiada, a concorrente destaca a contradição entre reclamar por partilhar cama e ignorar um strip provocador, expondo tensões que agitam o grupo e deixam Diogo no meio do fogo cruzado.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19