Sara lança farpas: «Partilhar cama é um grande problema, mas o strip que ele faz não»

No Secret Story 10, Sara não se contém e lança farpas a uma colega durante um desabafo com Diogo, questionando as prioridades na casa. Com ironia afiada, a concorrente destaca a contradição entre reclamar por partilhar cama e ignorar um strip provocador, expondo tensões que agitam o grupo e deixam Diogo no meio do fogo cruzado.
Nomeados desta semana:
A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.
Hélder 761 20 20 08
Liliana 761 20 20 12
Norberto 761 20 20 14
Tiago 761 20 20 19