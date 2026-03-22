No Secret Story 10, os concorrentes têm uma longa conversa no jardim. Sara não percebe as promessas de Hugo sobre uma vida a dois.
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Sara não percebe as promessas de Hugo sobre uma vida a dois: «Sou emocionado»
- Secret Story
- Ontem às 11:20
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