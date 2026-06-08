Sara passa-se e eleva o tom com Bruno Simão: «Esta atitude imatura que estás a ter!»

Na cadeira quente após a gala do Secret Story - Desafio Final, Bruno confessou que Sara o desiludiu, explicando que a concorrente terá optado por camuflar uma situação, o que o levou a formar essa opinião. O concorrente criticou ainda o facto de Sara ter enaltecido a postura de Marisa Susana durante uma dinâmica recente.
Sara respondeu de imediato, garantindo que também ficou desiludida com Bruno, acusando-o de a ter atacado de forma gratuita. A concorrente defendeu-se, explicando que apenas comentou a criatividade de Marisa e que isso não justifica os ataques de que foi alvo. Acrescentou ainda que é livre de dizer o que entende e quando entende.
Marisa Susana entrou na conversa e afirmou que não foi ela quem iniciou qualquer tipo de ofensas, contrariando a versão apresentada por Bruno. O concorrente relembrou então um episódio em que Marisa o terá chamado de “amor” dentro da casa, algo que a wedding planner negou de imediato, reagindo com um “isso nunca aconteceu, toca-te”.
Bruno voltou a insistir, considerando descabido Sara ter apoiado a postura de Marisa durante a dinâmica. Sara reforçou que não pode ser acusada de incoerência por algo em que não se pronunciou.
A discussão acabou por alargar-se quando Liliana interveio, afirmando que Sara defende Marisa Susana apesar de ter dito que não o faria no jogo. A esteticista respondeu de forma firme, garantindo que continuará a dar a sua opinião livremente, defendendo quem quiser, quando quiser, sem aceitar imposições dos colegas.