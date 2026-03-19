Sara perde a calma e Hélder sente-se mal: discussão, insultos e ambiente pesado dentro da casa

O ambiente voltou a ficar tenso no Secret Story 10 logo após o Especial. Uma nova discussão entre Sara e Hélder acabou por sair do controlo e gerou um dos momentos mais intensos dos últimos dias dentro da casa.
A conversa rapidamente saiu do controlo e Sara e Hélder voltaram a entrar em confronto. Desta vez, a concorrente acabou por perder a calma e abandonou mesmo a cadeira quente. Quando regressou, voltou a exaltar-se com o discurso do colega e acabou por o insultar, aumentando ainda mais a tensão.
Visivelmente nervoso, Hélder pediu à Voz para ir ao confessionário, admitindo que não se estava a sentir bem. Já no confessionário, o concorrente mostrou-se revoltado e pediu que fosse tomada uma medida, garantindo que não aceita a forma como foi tratado.
Entretanto, na sala, Sara continuou a criticar Hélder e o ambiente voltou a aquecer quando Liliana decidiu intervir. A reação da concorrente foi imediata e voltou a exaltar-se, acabando por a mandar calar e insultá-la.
Com as emoções à flor da pele e o ambiente cada vez mais tenso, as discussões continuam a marcar o dia a dia dentro da casa.