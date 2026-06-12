Sara perde as estribeiras com comentário de João Ricardo! Veja o que aconteceu

No Secret Story – Desafio Final, os concorrentes enfrentam uma nova dinâmica, em que têm de referir qual das nomeadas merece menos ficar no programa. João Ricardo acabou por fazer duras críticas à postura de Sara, deixando-a extremamente irritada. O clima rapidamente azedou.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR :



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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