Sara queixa-se do afastamento de Hélder e este justifica: «Eu não me identifico»

No Secret Story 10, Sara queixa-se de que Hélder tem «criado resistência» em relação a ela e lamenta essa atitude. O concorrente tenta justificar-se. Veja o momento.

A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

03:22

Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»

14:42
06:20

Hélder perto de juntar as peças sobre Catarina e João: «Disse que viu o casting de alguém»

14:33
10:00

Pedro esclarece todas as dúvidas dos colegas sobre a mudança de sexo: «É um ano de cirurgias»

14:05
05:08

Entre sussurros e risos, Hélder e Hugo falam sobre as mulheres da casa

14:00
03:32

Dupla do momento: Eva e João dão que falar. E fazem planos inéditos

13:18
02:10

Ana faz comentário controverso sobre Ricardo João: «É muito boa pessoa, por isso é que é banana»

12:49
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 3h e 4min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Hoje às 09:53
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Hoje às 09:40
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 1h e 16min
Notícias

Suspeitas confirmadas? Instrutor Joaquim reage a publicação de Soraia Sousa e a Internet está ao rubro

Há 2 min
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

Há 4 min
Está grávida? Noélia volta a repetir teste de gravidez e mostra tudo aos fãs

Há 17 min
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Há 1h e 14min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 1h e 16min
Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

26 fev, 18:40
FORA DA CASA

Suspeitas confirmadas? Instrutor Joaquim reage a publicação de Soraia Sousa e a Internet está ao rubro

Há 2 min
Este concorrente do Secret Story 10 já «conquistou» Francisco Monteiro: «É fantástico»

Há 4 min
Está grávida? Noélia volta a repetir teste de gravidez e mostra tudo aos fãs

Há 17 min
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Há 1h e 16min
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 3h e 4min
TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06

Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29

Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

27 fev, 17:40
Outros Sites

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Há 26 min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Há 2h e 16min
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Hoje às 11:26
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Hoje às 10:27
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
