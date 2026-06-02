Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Sara quer ser 'politicamente correta'? Liliana manda boca: «Vieste para aqui fazer o papel do Hélder»

No Secret Story - Desafio Final, Liliana sai em defesa de Nufla na discussão com Sara. As duas acabam por se envolver numa acesa troca de picardias. Veja tudo. 

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

«Deixei arrastar demasiado e dei-te palco!»: Pedro Jorge farta-se das acusações de Nufla
02:39

«Deixei arrastar demasiado e dei-te palco!»: Pedro Jorge farta-se das acusações de Nufla

18:45
Aos berros! Nufla perde as estribeiras e o caos instala-se na casa: «Tentas ameaçar»
05:16

Aos berros! Nufla perde as estribeiras e o caos instala-se na casa: «Tentas ameaçar»

17:26
Ciúmes de Pedro Jorge? João Ricardo tira satisfações com Sara: «És incoerente»
04:14

Ciúmes de Pedro Jorge? João Ricardo tira satisfações com Sara: «És incoerente»

17:17
Liliana acusa Sara de hipocrisia: «O Pedro disse que não valho nada como mulher e tu não criticaste!»
03:36

Liliana acusa Sara de hipocrisia: «O Pedro disse que não valho nada como mulher e tu não criticaste!»

16:34
Sara e Nufla entram em confronto: «Não mudo as coisas só porque me convém, como tu!»
01:45

Sara e Nufla entram em confronto: «Não mudo as coisas só porque me convém, como tu!»

16:30
«Mais falso e mais fraco»: Liliana tenta instalar o caos entre o 'Gangue dos Bros'... mas o 'tiro' sai ao lado
02:34

«Mais falso e mais fraco»: Liliana tenta instalar o caos entre o 'Gangue dos Bros'... mas o 'tiro' sai ao lado

16:22
Mais A ferver

Mais Vistos

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

Ontem às 10:01
Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Afonso faz confissões inéditas sobre Miranda: «Gostava de convidar a minha família e ela tinha ciúmes»

Hoje às 10:34
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Hoje às 14:09
Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

Perdeu quase 200 mil e nem sonha. Pedro Jorge continua na Casa do Desafio Final e cá fora aconteceu o impensável

31 mai, 17:51
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set 2025, 09:05
Ver Mais

Notícias

No meio da polémica com Afonso, Catarina Miranda declara-se a outro homem, que já venceu um Reality Show

No meio da polémica com Afonso, Catarina Miranda declara-se a outro homem, que já venceu um Reality Show

Há 35 min
Indireta arrasadora. Catarina Miranda atira-se a Afonso Leitão após declarações sobre o aborto espontâneo

Indireta arrasadora. Catarina Miranda atira-se a Afonso Leitão após declarações sobre o aborto espontâneo

Há 1h e 34min
É protagonista das frases mais icónicas dos realities: Remodelou uma casa antiga e o antes e depois impressiona

É protagonista das frases mais icónicas dos realities: Remodelou uma casa antiga e o antes e depois impressiona

Há 2h e 23min
Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Há 2h e 54min
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Hoje às 14:09
Ver Mais Notícias

Opinião

Aborto espontâneo de Miranda e Afonso volta a ser tema: «Não desculpando a postura dele...»

Aborto espontâneo de Miranda e Afonso volta a ser tema: «Não desculpando a postura dele...»

Há 28 min
«Esperava mais da Catarina»: Visita que Miranda fez a Afonso é duramente criticada

«Esperava mais da Catarina»: Visita que Miranda fez a Afonso é duramente criticada

Há 28 min
Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

Gonçalo Quinaz dá opinião sobre Sara: «Tem mais a ver com o Afonso do que com o João Ricardo»

30 mai, 16:46
«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

«Jogo de casal» de Sara e João Ricardo duramente criticado: «Não está a ser benéfico. Desapareceu muito»

30 mai, 16:45
«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

«Estou apaixonado, mas não é recíproco»: Francisco Monteiro faz revelação bombástica sobre a sua vida amorosa

29 mai, 00:53
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

É protagonista das frases mais icónicas dos realities: Remodelou uma casa antiga e o antes e depois impressiona

É protagonista das frases mais icónicas dos realities: Remodelou uma casa antiga e o antes e depois impressiona

Há 2h e 23min
Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Apaixonou-se e viu a relação falhar com dois vencedores do Big Brother. Sabe quem é esta menina?

Há 2h e 54min
Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Até Manuel Luís Goucha comentou a polémica entre Miranda e Afonso: «Não façam isso»

Hoje às 14:09
Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Mesmo vendo as mensagens de Afonso, Gonçalo Quinaz arrasa Catarina Miranda: «Quer destruir e humilhar»

Ontem às 17:22
Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Longe de Afonso, Catarina Miranda vive «nova etapa» e atira: «Vou continuar a decorar a minha casinha»

Ontem às 16:23
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana acusa Pedro Jorge de 'andar atrás dela': «Eu não lhe dei essa confiança»
04:56

Liliana acusa Pedro Jorge de 'andar atrás dela': «Eu não lhe dei essa confiança»

Há 2h e 2min
A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas
01:28

A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas

Hoje às 14:08
Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»
06:56

Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»

Hoje às 14:00
Flávia toma um longo banho mas nem aí tem descanso. Liliana "dá-lhe na cabeça" e o momento é hilariante
06:07

Flávia toma um longo banho mas nem aí tem descanso. Liliana "dá-lhe na cabeça" e o momento é hilariante

Hoje às 13:15
Digno de meme. João Ricardo dá um banho de sal a Flávia
04:08

Digno de meme. João Ricardo dá um banho de sal a Flávia

Hoje às 13:00
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De rivais a amigos? Catarina Miranda surpreende com elogio a famoso: "Um senhor"

De rivais a amigos? Catarina Miranda surpreende com elogio a famoso: "Um senhor"

Há 1h e 6min
Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

Conheceram-se nos bastidores da TVI e hoje, já com um filho, formam um dos casais mais bonitos da televisão

Há 3h e 12min
Revelada a maior surpresa do "Big Brother Verão": "Uma nova área, integrada na casa principal"

Revelada a maior surpresa do "Big Brother Verão": "Uma nova área, integrada na casa principal"

Há 3h e 14min
Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Igor Rodriguez fala sobre Afonso Leitão... e reage a críticas: "Vou dizer apenas uma coisa"

Ontem às 15:52
A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

A nova vida (de sucesso) de Débora Neves: "Muitas horas de trabalho feitas com paixão e propósito"

Ontem às 15:48
Ver Mais Outros Sites