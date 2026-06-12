Sara rasga Liliana: «Um bocadinho de humildade não lhe ficava mal»

No Secret Story – Desafio Final, enquanto Liliana esteve no Confessionário, Sara não perdeu a oportunidade de criticar a falta de humildade da colega. O regresso de Liliana deu início a uma picardia carregada de ironia, com Sara a acusar a adversária de a procurar sempre para fazer "barraco" e a atirar que "não falha uma, falha todas". Liliana respondeu na mesma moeda, afirmando que Sara veio para o Desafio Final fazer um "romance falhado".

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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