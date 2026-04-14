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Sara reage à opinião mordaz de Eva sobre os colegas: «Tentámos acolhê-la, mas ela nunca toma posição»

No Especial do Secret Story 10, Eva e Ana tiveram em escrutínio. As discussões protagonizadas pelas duas nas últimas horas foram vistas por todos e houve vários concorrentes que quiseram opinar. Veja todas as reações. 

 

A pouco mais de uma semana da final, os ânimos estão ao rubro. Eva tem estado no centro de todas as críticas dos colegas, que a acusam de só ter chegado até aqui devido à «traição» de Diogo. 

Tiago e Eva também estão cada vez mais próximos, e há quem acuse o concorrente de estar a fazer «jogo» com a amiga para chegar mais longe, uma vez que consideram que esta está forte «cá fora».

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
EVA – 761 20 20 07
LILIANA – 761 20 20 12
SARA - 761 20 20 18
 

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