Sara reage à postura de Leandro: «Diminui e desvaloriza o próximo. Devia colocar-se na pele do outro»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, assistimos a imagens de Leandro a dizer que Pedro Jorge é a pessoa que mais se preocupa com o que se passa cá fora. João Ricardo insurgiu-se e defendeu o vencedor do SS9. O clima azedou. No Especial, os intervenientes comentaram tudo. Veja o vídeo.

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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