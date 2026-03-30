No Especial do Secret Story 10, os concorrentes assistiram às imagens das discussões que Sara e Luzia protagonizaram nas últimas horas. Já na sala, as intervenientes puderam defender-se e houve ainda outros concorrentes a darem opiniões sobre este conflito. Veja o vídeo do momento.
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Sara reage às ofensas de Luzia: «Eu rio-me na cara dela. Diz mais sobre ela do que sobre mim»
No Especial do Secret Story 10, os concorrentes assistiram às imagens das discussões que Sara e Luzia protagonizaram nas últimas horas. Já na sala, as intervenientes puderam defender-se e houve ainda outros concorrentes a darem opiniões sobre este conflito. Veja o vídeo do momento.
- Secret Story
- Há 3h e 56min
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