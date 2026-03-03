Sara revela estratégia polémica para por a casa a mexer

Como Guia da Casa no Secret Story 10, da TVI, Sara escolheu Jéssica e Catarina para um lanche especial que acabou por revelar mais do que simples afinidades. Entre análises aos colegas e estratégias assumidas, a conversa deixou pistas sobre o rumo do jogo.

Durante o momento privilegiado, as três concorrentes fizeram uma análise detalhada a vários habitantes da Casa. Sara sublinhou a importância de não dar protagonismo a Luzia, defendendo que ignorar determinadas atitudes pode ser uma forma eficaz de gestão estratégica.

A atual Guia foi mais longe e assumiu que é importante criar “falatórios”, apontando ainda quem considera serem as “venenosas” da Casa, numa clara demonstração de que pretende jogar de forma ativa e interventiva.

Sobre Ariana, Jéssica revelou que gosta da concorrente, destacando o facto de esta dizer o que pensa sem se deixar levar apenas por afinidades. Sara concordou, afirmando que está a gostar de a conhecer melhor nesta fase do programa.

Já no que diz respeito a Liliana, Catarina mostrou-se desconfiada. Considera-a confusa, por aparentar gostar de todos, e levantou dúvidas sobre a possibilidade de existir, ou ter existido, uma relação com Ricky. No seguimento da conversa, Sara deixou no ar a ideia de lhe retirar a aliança para confirmar o nome inscrito, aumentando ainda mais o mistério.

O lanche especial terminou, mas as estratégias parecem estar apenas a começar no Secret Story 10.