«Se ele ainda me ama, como é que te sentes bem?» Eva confronta Ariana sem dó nem piedade

No Secret Story 10, durante o Especial, Eva, Diogo e Ariana reagem a imagens polémicas. Eva não tem dúvidas de que Diogo se vai arrepender de ter terminado a relação com a concorrente para se aproximar de Ariana: «Sabe o que perdeu e vai-lhe pesar». A concorrente aproveita ainda para confrontar Ariana sobre ser capaz de estar com um homem que ainda ama outra mulher.