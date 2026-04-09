No Especial do Secret Story, os concorrentes assistiram às imagens da dinámica desta tarde, que deixou a casa virada do avesso. Liliana, Ariana e Sara entraram em aceso conflito e, no Especial, todos puderam opinar. Veja tudo.
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«Se não for o Diogo...»: Liliana lança duras críticas a Ariana
No Especial do Secret Story, os concorrentes assistiram às imagens da dinámica desta tarde, que deixou a casa virada do avesso. Liliana, Ariana e Sara entraram em aceso conflito e, no Especial, todos puderam opinar. Veja tudo.
- Secret Story
- Há 1h e 23min
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