No ««Dois às 10», partilhamos as imagens do casting de Catarina Quintas, a ex-concorrente fala sobre o seu segredo.
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Secret Story: Catarina Quintas esclarece relacionamento com João e revela conversa decisiva
- Hoje às 11:23
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