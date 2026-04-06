No «Dois às 10», Cláudio Ramos deixa um recado duro a Diogo, depois da gala do Secret Story marcada pelas contradições na relação com Eva e pela aproximação a Ariana.
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Secret Story. Cláudio Ramos critica Diogo: «Estamos a brincar ou quê?»
- Hoje às 10:46
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