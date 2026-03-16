No «Dois às 10», Cláudio Ramos esclarece jogada de Hugo com Catarina Quintas.
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Secret Story: Cláudio Ramos esclarece polémica: «Tenho aqui uma dúvida...»
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