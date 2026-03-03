A mãe de Catarina, concorrente da Secret Story - Casa dos Segredos, esteve esta terça-feira, 3 de março, no Dois às 10 e falou abertamente sobre a relação da filha com João.
Secret Story. Mãe de Catarina reage às últimas declarações de João: «Agora, gosto menos»
Ontem às 10:36
