Segredo da casa na mira de todos: promessas não foram cumpridas e estes concorrentes exaltam-se

No Secret Story 10, depois de Jéssica, Sara e Eva terem tido acesso à pista sobre o segredo da casa, combinaram não contar a ninguém. Isso não aconteceu e o clima azedou. Hugo e Liliana discutiram no Especial com Cristina Ferreira e esse foi o motivo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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