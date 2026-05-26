Segredo da semana deixa todos intrigados e Flávia não esconde a pressão: «Ó Voz, pistas nas músicas...»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia é a responsável por esconder o segredo da semana, que consiste em: se alguém der um beijo na boca no altar, desbloqueia uma noite de núpcias. Todos acordaram ao som de uma música de Mickael Carreira ligada ao tema e Flávia ficou com medo que descobrissem.
As linhas já estão abertas e já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19
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