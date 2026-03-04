Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Segredo de Catarina em risco? Hélder acredita que João tem a ex-namorada dentro da casa

No Secret Story, antes do início do Especial, Hélder lança uma bomba ao revelar que existe uma ex-relação dentro da casa. João faz-se desentendido, mas Catarina não passa o momento em branco e, em confessionário, admite ter estranhado o nervosismo do concorrente, revelando que o ambiente ficou visivelmente tenso.

Recorde-se que Catarina esconde o segredo: «Um concorrente da casa partiu-me o coração». O concorrente em questão é João.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

