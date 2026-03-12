Segredo de Diogo descoberto. Concorrentes em busca da namorada do concorrente

No Última Hora do Secret Story 10, após o especial, Hugo mostra o seu desagrado perante Jéssica. Relembra que quando pôde lhe deu uma imunidade a Jéssica e hoje nomeou-o, o que o magoou. Mais tarde, em conversa com Norberto, Jéssica acaba a chorar por sentir que deu uma facada a Hugo, mas não tinha outra opção. Por outro lado, Sara fala com Catarina e diz-lhe que não gostou que ela tivesse puxado o tema de ter dormido com Hugo, quando é um tema que a tem vindo a incomodar. No confessionário, Sara mostra-se preocupada por poder estar a passar uma imagem errada e com isso prejudicar o seu jogo. Já Hugo, mostra-se pouco preocupado com o que pode estar a passar e ainda incentiva Sara a dormir com ele novamente. Outro dos temas que não deixou ninguém indiferente, foi o facto do João ter desvendado o segredo de Diogo. O lutador de wrestling é parabenizado pelos colegas que tentam agora descobrir quem é a cara metade de Diogo. Para muitos não há dúvidas que se trata de Eva. Diogo tenta despistar os colegas, dizendo que pode ser qualquer uma das raparigas da Casa.

Esta semana, há cinco nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10