Segredo em risco? Eva preocupada com as «dormidas» com Diogo: «Vamos ter de...»

No Secret Story 10, Eva não esconde que a proximidade com Diogo a está a preocupar. A concorrente diz ao namorado que têm de adotar uma nova estratégia. Veja tudo.

O público pode apoiar o seu concorrente favorito através da APP oficial do TVI Reality ou das seguintes linhas telefónicas:

Diana Dora – 761 20 20 05
Diogo – 761 20 20 06
Liliana – 761 20 20 12
Sara – 761 20 20 18

No entanto, esta semana traz uma novidade que promete mexer com o jogo. A votação será muito mais curta do que o habitual. Em vez de durar uma semana, a decisão do público acontece apenas ao longo das próximas 24 horas. Já esta terça-feira será conhecido o concorrente expulso da semana.

Dentro da casa, os concorrentes continuam a jogar sem saber deste detalhe. Para eles, trata-se apenas de mais uma semana de nomeações, sem imaginarem que um dos quatro nomeados irá abandonar o jogo já amanhã.

Com o tempo a correr e quatro concorrentes em risco, o destino de um deles será decidido muito mais depressa do que o esperado no Secret Story 10.

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

