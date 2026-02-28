Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Segredo em risco! Nova pista deixa a casa em alvoroço. E há um palpite certeiro

No Secret Story 10, após vencerem um jogo no jardim, a equipa do Norberto foi chamada ao Cubo e saiu de lá com uma pista que já está a dar que falar. No interior, seis sapatos: calçado feminino no início, masculino no final. Hugo não hesitou na teoria: alguém mudou de género. João reforçou a ideia com a "borboleta em casulo" da sala, sugerindo uma transformação.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Segredos

Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»
06:45

Liliana conta história convincente para desviar segredo: «Imagina que eu entrava com o meu Zé Manuel»

14:15 27 fev
Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"
05:35

Há uma nova teoria de segredo. E envolve a palavra "morte"

13:26 27 fev
Há uma nova teoria de segredo. E envolve dois concorrentes
01:37

Há uma nova teoria de segredo. E envolve dois concorrentes

01:34 27 fev
Segredos à vista! Concorrentes já têm teorias e não estão assim tão longe da verdade
02:00

Segredos à vista! Concorrentes já têm teorias e não estão assim tão longe da verdade

00:36 27 fev
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

12:37 25 fev
Mudou de sexo e "perdeu" o pai. História da transição de Pedro emociona: «Acabei por ser rejeitado»
08:19

Mudou de sexo e "perdeu" o pai. História da transição de Pedro emociona: «Acabei por ser rejeitado»

22:30 23 fev
Mais Segredos

Mais Vistos

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Ontem às 16:29
Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Ontem às 10:11
Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa: A única joia que os assaltantes deixaram para trás é a mais especial de todas:

Ontem às 19:36
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Há 3h e 52min
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Ver Mais

Notícias

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Há 2h e 44min
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Há 2h e 56min
Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Há 3h e 22min
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Há 3h e 52min
Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ontem às 19:49
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

Ontem às 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

26 fev, 18:40
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Há 2h e 44min
O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

O local mais romântico para casais fica a menos de 1h de Lisboa. As imagens de Cristina Ferreira e João Monteiro são a prova

Há 2h e 56min
Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Catarina Miranda critica Márcia Soares e Francisco Monteiro em praça pública: «Ela sabe que o apaixonado dela...»

Há 3h e 22min
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família

Há 3h e 52min
Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ex-concorrente viaja para fora do país e surpreende em fotografias ao lado de Cristiano Ronaldo. Mas há um detalhe neste encontro

Ontem às 19:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

Ontem às 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

27 fev, 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

26 fev, 23:32
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Em saída à noite, Diogo Bordin feliz com mulher especial!

Ontem às 20:43
"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

Ontem às 14:29
"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Ontem às 11:36
Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Ontem às 11:14
"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

Ontem às 10:38
Ver Mais Outros Sites