Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo

No Secret Story, Sara mostra-se desconfiada sobre o segredo de Eva após momento a sós com a colega. Eva confessou que Diogo seria o único homem com quem se envolveria na casa, as atitudes do concorrente face aos avanços de Hugo têm vindo a gerar especulações na casa.

Recorde-se que Eva guarda o segredo: «Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa»

A casa mais vigiada do país está mais quente do que nunca! As discussões tensas sucedem-se e há quem já não consiga esconder o que devia ficar em segredo. Os concorrentes estão de olhos bem abertos e nada passa despercebido.

