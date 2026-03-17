Segredos e suspeitas. João aponta o dedo a Liliana: «Já não é a primeira que ela me faz hoje»

A tensão e a desconfiança continuam a crescer no Secret Story 10. No quarto NY, João e Eva analisam comportamentos dentro da casa e levantam suspeitas sobre possíveis influências no jogo.

João desabafou com Eva sobre atitudes recentes de Liliana que o deixaram desconfortável. O concorrente revelou que a colega andou a dizer que conhecia Catarina, algo que o levou a perder confiança, garantindo que, a partir de agora, não voltará a partilhar informações com ela.

João contou ainda que foi confrontado por Liliana, que acredita que ele não queria que conquistasse a imunidade. Um momento que aumentou ainda mais a tensão entre ambos e reforçou o clima de desconfiança dentro da casa.

Durante a conversa, tanto João como Eva mostraram-se convictos de que Hélder poderá estar a influenciar Liliana no jogo. Na opinião dos dois concorrentes, o comportamento do colega pode estar relacionado com uma possível fragilidade, sobretudo devido aos recentes atritos com Sara.

Entre suspeitas, estratégias e alianças em constante mudança, o ambiente na casa mais vigiada do país continua a aquecer, prometendo novos confrontos nos próximos dias.

