No “Dois às 10”, Diogo recorda a sua passagem pelo "Secret Story 10" e admite não sentir arrependimento no que diz respeito ao ponto final que colocou na relação com Eva.
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“Segui o meu coração e é o que importa”: Diogo revela não sentir arrependimento do que fez no “Secret Story 10”
- Dois às 10
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