Segundo os concorrentes este é o pódio do Secret Story 10. E alguém saiu nomeado diretamente

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes são convidados pela Voz a ordenarem-se. Cada um deles deve posicionar-se de 1 a 10, sendo o primeiro o vencedor. Os concorrentes que se posicionaram nos últimos 3 lugares receberam uma consequência: um deles foi nomeado diretamente. Diogo foi o escolhido para enfrentar a consequência.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 02
JÉSSICA – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 12