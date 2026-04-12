Segundo os concorrentes este é o pódio do Secret Story 10. E alguém saiu nomeado diretamente

Na Gala do Secret Story 10, os concorrentes são convidados pela Voz a ordenarem-se. Cada um deles deve posicionar-se de 1 a 10, sendo o primeiro o vencedor. Os concorrentes que se posicionaram nos últimos 3 lugares receberam uma consequência: um deles foi nomeado diretamente. Diogo foi o escolhido para enfrentar a consequência.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

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