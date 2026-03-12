Sem dó nem piedade: Tiago e Jéssica disparam rimas improvisadas contra os colegas

No Secret Story 10, Tiago e Jéssica não têm dó nem piedade e disparam rimas improvisadas contra os colegas, transformando o momento numa batalha verbal afiada e hilariante. Sem filtros e com flows inesperados, os dois provocam reações à flor da pele na casa, enchendo o ambiente de tensão divertida e deixando todos a questionar quem sairá por cima nesta troca de farpas criativas.