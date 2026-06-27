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Sem filtros, Inês Morais revela conversa que teve com João Ricardo depois da final

No programa Em Família, Inês Morais, vencedora do Big Brother e do Desafio Final, revela uma conversa que teve em privado com João Ricardo, depois da final que consagrou Pedro Jorge vencedor.

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