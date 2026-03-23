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Sem filtros: Tensão entre Ana e Ricardo João culminou numa ameaça de nomeação

No Secret Story 10, durante a manhã, Ricardo João desabafa com Jéssica, mostrando-se indignado com a forma como Ana lhe falou na noite anterior. Em confessionário, garante que, assim que Ana deixar de estar imune, será alvo de uma nomeação. Mais tarde, Ana comenta com Luzia que não gostou da atitude de Ricardo João.

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