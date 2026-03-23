No Secret Story 10, durante a manhã, Ricardo João desabafa com Jéssica, mostrando-se indignado com a forma como Ana lhe falou na noite anterior. Em confessionário, garante que, assim que Ana deixar de estar imune, será alvo de uma nomeação. Mais tarde, Ana comenta com Luzia que não gostou da atitude de Ricardo João.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Sem filtros: Tensão entre Ana e Ricardo João culminou numa ameaça de nomeação
- Secret Story
- Ontem às 19:52
Últimos vídeos
Últimos vídeos
01:44
Sem filtros: Tensão entre Ana e Ricardo João culminou numa ameaça de nomeação
Ontem às 19:52
00:28
O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»
Há 2h e 1min
02:59
Ariana mostra-se confiante que já venceu o programa: «O caneco já é meu!»
Há 2h e 23min
07:45
Arrependeu-se? Eva chora desesperada e afirma: «Juro que não tenho mau fundo»
Há 2h e 42min
02:51
Sozinha na casa de banho, Eva mostra-se fria: «É um jogo, se quiserem que me tirem daqui»
Há 2h e 51min
07:48
Ariana perde totalmente a cabeça e exige explicações a Eva e Diogo: «Se fosses um namorado exemplar…»
Há 3h e 3min
34:05
Exclusivo: As imagens completas da revelação do segredo de Eva na casa. O momento que deixou Portugal em choque
Há 3h e 3min
03:05
Sara aperta com Diogo: «Que tipo de gostar é esse? Não vale tudo»
Há 3h e 10min
01:15
Pranto sem fim no jardim. Ariana e João choram agarrados em total choque com segredo de Eva
Há 3h e 16min
02:19
Diogo esconde a cara e Cristina Ferreira e a Voz são obrigados a intervir
Há 3h e 25min
02:12
Eva levanta-se para arcar com consequências, já Diogo fica em silêncio e continua a esconder a cara
Há 3h e 25min
02:12
Furiosa, Ariana grita com Eva e vira-lhe as costas. E não para de gritar no jardim
Há 3h e 26min
02:07
Ao rubro: Pela segunda vez, Voz ordena a Diogo que tire o boné
Há 3h e 27min
03:52
Exaltada, Eva faz garantia: A sua ligação com João é genuína
Há 3h e 33min
01:55
Emocionado, Ricardo João dá lição a Eva e Diogo: «Tenho uma filha...»
Há 3h e 37min
04:18
O momento mais esperado: Ariana expõe tudo «Acontecia todos os dias»
Há 3h e 39min