Sem papas na língua, Eva 'explode' para todos os lados: e Ariana e Ana foram os principais alvos

No Secret Story 10, uma dinâmica deixou a casa em alvoroço. Eva e Ariana entraram em despique, Diogo não ficou de fora da conversa, mas a maior crítica foi Liliana, que não poupou nos ataques a Ariana. Durante a conversa, João, que já saiu da casa, foi metido ao barulho. Eva acaba por se exaltar e explode em todas as direções. Os colegas até ficam estupefactos com a postura da concorrente. Perceba tudo o que aconteceu.

